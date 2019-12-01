نائب: لن نسمح للمحاصصة واتفاقات الغرف المظلمة في إختيار رئيس وزراء جديد

2019/12/01 | 09:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ان "المرحلة المقبلة تختلف اختلافا جذريا عن سابقاتها فيما يخص اختيار رئيس الوزراء وستكون بعيدة كل البعد عن الاتفاقات والمحاصصة المقيتة التي اوصلتنا الى هذه الفوضى".

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