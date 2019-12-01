شاهد، ايزيدية لمغتصبها الداعشي: سأجعلك تذق ما ذقته

2019/12/01 | 09:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع دخول جماعة داعش الوهابية الى العراق، برزت قضية المخطوفين لاسيما الايزيديين منهم في قضاء سنجار شمالي البلاد....

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