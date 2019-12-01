ليلة صاخبة وسط بغداد تخلف إصابة واختناق عشرات المتظاهرين

2019/12/01 | 09:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد شهود عيان في بغداد، اليوم الأحد، بأن العشرات من المتظاهرين إصيبوا ليلة أمس بمواجهات مع القوات الأمنية وسط العاصمة.

وقال الشهود لـ"الغد برس"، إن "ليلة أمس شهدت مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين قرب جسر السنك وشارع الرشيد وسط بغداد، وأسفرت عن إصابة واختناق العشرات من المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع".

وأشاروا إلى أن "المناوشات بين المتظاهرين والقوات الأمنية استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل".

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