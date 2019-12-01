تكريم ٥ أساطير في بطولات الخليج بينهم عراقي

2019/12/01 | 09:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، عن تكريم عدد من الشخصيات الخليجية الحالية والنجوم القدامى والراحلين، الذين أثروا الكرة الخليجية على مدار سنوات طويلة خلال حفل كبير يقام اليوم الأحد.

وضمت قائمة المكرمين في هذا الحفل كل من علي بن أحمد البوعينين نائب رئيس الاتحاد البحريني وحسين سعيد نجم الكرة العراقية الأسبق ومحمد ربيع نجم الكرة العمانية السابق ومحمود صوفي نجم الكرة القطرية الراحل وبشار عبد الله نجم الكرة الكويتية السابق.

ووجه رئيس الاتحاد الخليجي الدعوة إلى رؤساء الاتحادات الخليجية الموجودين بالدوحة لحضور حفل تكريم الشخصيات المتميزة على هامش بطولة خليجي 24 المقامة حاليا بالدوحة.

يذكر أن المنتخبات الثمانية حاضرة في الدوحة للمشاركة في منافسات البطولة بوجود رؤساء اتحاداتهم أو من ينوب عنهم.

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