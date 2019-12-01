اليات عسكرية اميركية تغادر العراق الى دولة عربية اخرى

2019/12/01 | 09:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق اعلن التلفزيون السوري، دخول 20 شاحنة أمريكية عبر الحدود العراقية السورية إلى داخل الأراضي السورية.ونشرت قناة “السورية” على حسابها في “فيسبوك” خبرا يفيد بـ “دخول 20 شاحنة تتبع لقوات الاحتلال الأمريكية من العراق إلى محافظة الحسكة محملة بمساعدات لوجستية”.وأعادت 60 آلية عسكرية وعربات وشاحنات تابعة للقوات الأمريكية تموضعها، قبل أيام، […]

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