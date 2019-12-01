2019/12/01 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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النزاهة تعلن نتائج متابعة 102 مشروع متلكئ في الديوانية

يتبع.



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بغداد اليوم- البصرة

أقدم عدد من المتظاهرين، الأحد (01 كانون الأول، 2019) على قطع طريق حقل القرنة 1 شمالي محافظة البصرة.





وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم)، إن "عدداً من المتظاهرين أقدم على قطع طريق حقل غرب القرنة 1 شمالي البص

بغداد اليوم- بغداد

أعلن معاون مدير عام دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل جلال علي ردام، الأحد (1 كانون الأول 2019)، عن المباشرة بإجراءات إلغاء تخصيص أراضي خمسة معسكرات تابعة لوزارة الدفاع وإعادتها إلى المالية.

وقال ردام في تصريح تابعته (بغدا

بغداد اليوم ـ واسط

أعلن محافظ واسط محمد المياحي، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد.

وقال المياحي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في دوائر المحافظة، واعلان الحداد تضامناً مع عوائل الشه

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