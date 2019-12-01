مديرية تربية ديالى تفتتح ثانوية ترجمان القران

2019/12/01 | 10:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

افتتحت المديرية العامة للتربية في محافظة ديالى البناية الجديدة لثانوية ترجمان القرآن الواقعة في ناحية المنصورية بدعم من منظمة ( UNDP ) حيث

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