ثلاثة أسلحة جديدة تقدمها

2019/12/01 | 10:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

قدمت منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" 3 أسلحة جديدة إلى مستخدميها.

وأوضح موقع "لايف منت" التقني المتخصص أن "واتسآب" طرح ميزاته

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