الجمارك :ضبط ادوية مخالفة للضوابط في مطار بغداد الدولي

2019/12/01 | 10:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك ، اليوم الاحد، ضبط كميات كبيرة من الأدوية البشرية بصحبة ثلاثة مسافرين في جمرك مطار بغداد الدولي.

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