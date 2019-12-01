2019/12/01 | 10:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل فريق هيينجين سبورت، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2019، إلى الدوحة استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية لتي ستنطلق أولى مبارياتها في الحادي عشر من الشهر الحالي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطل أوقيانوسيا أول فريق يصل إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطل أوقيانوسيا أول فريق يصل إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).