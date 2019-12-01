2019/12/01 | 10:05 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تعلن نتائج متابعة 102 مشروع متلكئ في الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 10:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن نتائج متابعة 102 مشروع متلكئ في الديوانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن نتائج متابعة 102 مشروع متلكئ في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).