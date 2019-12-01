2019/12/01 | 10:24 - المصدر: pukmedia
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حرب: 45 يوماً تفصلنا عن تشكيل الحكومة الجديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 10:24.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب: 45 يوماً تفصلنا عن تشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب: 45 يوماً تفصلنا عن تشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب: 45 يوماً تفصلنا عن تشكيل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).