طلبة جامعة الموصل ينضمون مسيرة حداداً على شهداء النجف وذي قار

2019/12/01 | 10:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نظّم طلبة جامعة الموصل، اليوم الأحد، وقفة حداد ومسيرة على شهداء التظاهرات الذين سقطوا في محافظتي النجف وذي قار.

وقال مراسل "الغد برس" ان الطلبة في جامعة الموصل وعدد من المدارس نظموا وقفة حداد صباح هذا اليوم تضامنا مع الشهداء الذين سقطوا في محافظتي النجف وذي قار.

وأوضح ان بعد قراءة سورة الفاتحة وأداء صلاة الغائب نظموا مسيرة تندد بقتل المتظاهرين.

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