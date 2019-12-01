النزاهة تعلن نتائج متابعة اكثر من 100 مشروع متلكئ في الديوانية

2019/12/01 | 10:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أوصت الهيئة النزاهة، اليوم الاحد، بإحالة المعلومات الخاصة بالمشاريع المتلكئة في محافظة الديوانية لتسجيلها كإخباراتٍ لوجود شبهات فساد رافقت إجراءات التعاقد أو تنفيذ تلك المشاريع.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته، "الغد برس" أن "الفريق التحقيقي المركزي المُؤلَّف؛ لمتابعة المشاريع المُتلكِّئة في محافظة الديوانية، دعا إلى إحالة معلومات المشاريع المتوقفة بسبب الأزمة المالية، والمشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 347 لسنة 2015) إلى مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة بعد تسجيلها كإخباراتٍ؛ لغرض إكمال إجراءات التحري والتحقيق وبيان مدى صحة شمولها بالقرار المذكور من قبل جهات التعاقد".

وأشارت إلى أن "مجموع المشاريع المُتلكِّئة في المحافظة بلغ 102 مشروع تمَّت المباشرة بـ53 منها، فيما بلغ عدد المشاريع المتوقفة؛ بسبب الأزمة المالية، 52 مشروعاً"، لافتة إلى "وجود 13 مشروعاً تشوبه شبهات فساد ومخالفات مالية وإدارية".

وأوضحت أن "أبرز المشاريع، المقامة بشأنها قضايا جزائية وإخبارات التي تمت إحالتها إلى المحاكم المختصة، هي تأهيل كهرباء مركز مدينة الحمزة (الكوام) الشرقي والغربي، والمرحلة الثانية من مشروع تجهيز ومد شبكة ماء الديوانية الجديد".

وأضافت "فضلاً عن طريق البدير – الحجام مع تنفيذ جسر في ناحية البدير، وبناية قطاع الشامية الصحي، أما ما يخص مشاريع ترميم 21 مدرسة في مركز المحافظة والدغارة والسنية وتصميم وتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الديوانية، فلا تزال قيد التحقيق".

وبينت "وجود 10 مشاريع من بين المشاريع المتلكئة التي لها صلة مباشرة بحياة المواطنين، من أبرزها هدم وإعادة بناء 34 مدرسة آيلة للسقوط بطريقة البناء الجاهز، إضافة إلى بناء 8 مدارس بطريقة الهياكل الحديدية".

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