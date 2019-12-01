السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استقبال المهاجرين

2019/12/01 | 10:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكر تقرير جديد للأمم المتحدة عن "الهجرة الدولية 2020"، اليوم الاحد، ان المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثالثة عالميا في استقبال المهاجرين.

وأفاد التقرير بأن المملكة احتلت أيضا المرتبة الثالثة في قائمة أعلى الدول المصدرة لتحويلات الأجانب بـ135 مليار ريال، في عام 2018.

ومقارنة بعام 2012 فإن قيمة التحويلات ارتفعت بنحو 32 مليار ريال، إذ بلغت في ذلك الوقت 103 مليارات ريال.

ووفقا للأمم المتحدة، يعيش أكثر من نصف المهاجرين الدوليين (141 مليونا) في أوروبا وأمريكا الشمالية، وحوالي 52% من الذكور المهاجرين يبحثون عن العمل، ويبلغ عددهم 164 مليون شخص.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن عدد المهاجرين الدوليين في 2019 يقدر الآن بنحو 270 مليون نسمة.

وأشارت في تقريرها الأخير، إلى أن الرقم الإجمالي يمثل جزءا صغيرا فقط من سكان العالم، على الرغم من أنه يمثل زيادة بنسبة 0.1% عن المستوى المشار إليه في تقريرها الذي نشر قبل عامين.

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