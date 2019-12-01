2019/12/01 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت إلى بيت لحم يوم السبت من الفاتيكان قطعة خشبية أثرية يقال إنها من المزود الذي وُضع فيه السيد المسيح رضيعا بعد ميلاده لتدشن بذلك احتفالات عيد الميلاد هذا العام.وكانت القطعة الخشبية، التي لا يزيد طولها على سنتيمترات معدودة، محفوظة في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما.وتم تسليمها قبل أيام إلى راعي كنيسة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفاتيكان يهدي قطعة من “مزود المسيح” إلى بيت لحم المركز الخبري الوطني.

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