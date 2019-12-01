سعيد الوجاني - المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو // Le quinzième congres du Polisario

2019/12/01 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني من المنتظر ان تعقد جبهة البوليساريو في غضون النصف الثاني من الشهر دجنبر الجاري، مؤتمرها الخامس عشر ، بعد خمسة وأربعين سنة من نزاع لم يجد له حلا الى الآن ، ولا يزال يتنقل في بين ردهات الجمعة العامة للأمم المتحدة ، وردهات مجاس الامن .فعند أخذنا لطول الصراع الذي عشعش بالمنطقة ، وهو اقدم نزاع لم تجد له الأمم المتحدة حلا ، بل انها تتلكأ في حله ، لأسباب متحكم فيها من قبل دول مجلس الامن التي تملك ا......

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