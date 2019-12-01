2019/12/01 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialأشار طفلٌ إلى طائر يجوب السماء، وقال لأبيه: “أريدُ أن أطيرَ كهذا يا أبي وأعتلي قمةَ الجبل." فسخر الأبُ من ابنه وقال بثقة العالِم: "الإنسانُ لا يطير يا أحمق!" فصمت الأحمق.
جلست طفلةٌ على ضفّة البحر تراقبُ الأمواج، ثم ركضت إلى أمها: “أودُّ أن أغطس في عمق الماء.” فهزأت الأمُّ قائلة: “كفى غباءً فأنت لستِ سمكة.” فكفّت الغبيةُ عن غبائها ومضت تكنسُ الدار.
قال الطفلان: “اشت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - هل طفلُك أحمق؟ هل طفلتُك غبية؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جلست طفلةٌ على ضفّة البحر تراقبُ الأمواج، ثم ركضت إلى أمها: “أودُّ أن أغطس في عمق الماء.” فهزأت الأمُّ قائلة: “كفى غباءً فأنت لستِ سمكة.” فكفّت الغبيةُ عن غبائها ومضت تكنسُ الدار.
قال الطفلان: “اشت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - هل طفلُك أحمق؟ هل طفلتُك غبية؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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