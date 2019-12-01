فاطمة ناعوت - هل طفلُك أحمق؟ هل طفلتُك غبية؟

2019/12/01 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialأشار طفلٌ إلى طائر يجوب السماء، وقال لأبيه: “أريدُ أن أطيرَ كهذا يا أبي وأعتلي قمةَ الجبل." فسخر الأبُ من ابنه وقال بثقة العالِم: "الإنسانُ لا يطير يا أحمق!" فصمت الأحمق.جلست طفلةٌ على ضفّة البحر تراقبُ الأمواج، ثم ركضت إلى أمها: “أودُّ أن أغطس في عمق الماء.” فهزأت الأمُّ قائلة: “كفى غباءً فأنت لستِ سمكة.” فكفّت الغبيةُ عن غبائها ومضت تكنسُ الدار.قال الطفلان: “اشت......

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