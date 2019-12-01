عبدالخالق حسين - تجيير مطالب مشروعة لأغراض داعشية!

2019/12/01 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين تجتاح العالم اليوم تظاهرات في كل مكان، من هونكونغ، ومروراً بإيران والعراق ولبنان، إلى بوليفيا وفنزويلا، ودول أمريكا اللاتينية الأخرى.ولو تأملنا حكومات كل هذه الأقطار المبتلية بالتظاهرات والاضطرابات، لوجدنا قاسماً مشتركاً واحداً، ألا وهو العداء المتبادل بين أمريكا وحكومات تلك الدول.كذلك نلاحظ أن جميع هذه التظاهرات بدأت بحقوق مشروعة، وسرعان ما تم تجييرها لأغراض تخدم أمريكا وحلفائها في تلك المناطق.......

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