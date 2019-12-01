طقس العراق: امطار وعواصف رعدية وهذه درجات الحرارة

2019/12/01 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا مابين الغائم الى الممطر بدرجات حرارة صغرى منخفضة.

وذكر بيان للهيئة

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