استشهاد فلسطيني بالضفة الغربية المحتلة

2019/12/01 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس السبت، أن قواته أطلقت النار على ثلاثة فلسطينيين كانوا يلقون قنابل حارقة على سيارة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت وزارة

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