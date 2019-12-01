من سيرضي الشارع العراقي.. الرقم الوطني الصعب بالمنطقة؟

2019/12/01 | 11:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقف رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي دعوة المرجعية الدينية وقدم استقالته رسمياً للبرلمان على ان يختار شخصية جديدة، ومع مازالت التظاهرات تستمر في العد...

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