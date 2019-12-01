بعد التفجيرات الثلاثة.. هل عاد داعش إلى كركوك؟

2019/12/01 | 11:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق حمّلت قيادة عمليات #كركوك تنظيم #داعش بالوقوف وراء التفجيرات الثلاثة التي وقعت أمس السبت في أماكن متفرّقة من المحافظة.قائد عمليات كركوك اللواء سعد حربية، أكّد أن […]

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