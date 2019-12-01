صدور مذكرة اعتقال بحق قائد كبير بعد

2019/12/01 | 11:12 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- أصدرت السلطات القضائية العراقية الأحد مذكرة اعتقال بحق قائد عسكري كبير اتهم بتوجيه أوامر اطلاق النار على المتظاهرين في الناصرية.

وقُتل في مدينة الناصرية نحو 30 متظاهراً في يوم واحد قبل أيام قليلة في أحدث حلقات العنف في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وكلف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الفريق جميل الشمري بمسؤولية إعادة الأمن في الناصرية إلا أن الأوضاع تفجرت بعد تنصيبه.

واتهم المتظاهرون الشمري بالمسؤولية عن إصدار أوامر إطلاق النار فيما ترددت أنباء عن إحراق منزله من قبل محتجين غاضبين بمدينة الديوانية.

وقال القضاء العراقي في بيان إن "الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".

وبحسب مصادر اعلامية فأن مذكرة اعتقال الشمري تضمنت حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشمري غادر البلاد قبل إصدار مذكرة اعتقال وذلك بعدما استدعاه عبد المهدي لبحث أسباب وقوع قتلى في صفوف المتظاهرين.





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