حرق منزل الفريق الركن جميل الشمري في الديوانية

2019/12/01 | 11:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد شهود عيان في محافظة الديوانية، اليوم الاحد، بحرق منزل الفريق الركن جميل الشمري في حي المدراء وسط المدينة بوقت متأخر من ليلة امس.

أوضح احد الشهود لـ"الغد برس" إنه "تم حرق منزل الشمري في حي المدراء بوقت متأخر من الليل دون تسجيل أي إصابات بشرية، وان الخسائر كانت مادية فقط".

وبين ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق منزل الفريق الركن جميل الشمري في الديوانية دون انتقال النيران إلى المنازل المجاورة لمكان الحادث الذي سجل خسائر مادية فقط".

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