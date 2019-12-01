بطريرك الكلدان يعلن إقامة الصلاة ترحماً على شهداء الناصرية والنجف

2019/12/01 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن الكردينال لويس رفائيل ساكو، بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الأحد (1 كانون الأول 2019)، اقامة الصلاة ترحمًا على شهداء الناصرية والنجف، بكناس الكلدان.

وذكر ساكو في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نعلن تضامننا مع مواطنينا شيعةً وسنةً، طلبنا من كافة كنائسنا رفع الصلاة خلال قداديس اليوم الأحد، ترحماً على أرواح ضحايا الناصرية والنجف وبغداد والمدن الأخرى".

وأكد ساكو بان "البطريركية تأمل أن تكون هذه الدماء التي سفكت دفاعاً عن الحرية وحق العيش بكرامة وأمان، بذار حلّ جذري سليم لبناء وطن قوي، ومستقل وحر وعادل، لا يُظلم فيه أحد، تفادياً من الانزلاق الى مصير مجهول".

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الأحد (1 كانون الأول 2019)، عن بدء الكتل السياسية بالمشاورات للاتفاق حول اختيار رئيس الحكومة الجديد، فيما رأت النائبة ندى شاكر أن الاحتجاجات لن تتوقف بعد استقالة عبد المهدي من منصبه.

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت السلطة القضائية العراقية، الاحد (1 كانون الأول 2019)، صدور أمر قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري.

وقال بيان لإعلام القضاء تلقته (بغداد اليوم)، إن "الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذ

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، ستار العتابي، ‏الأحد (1 كانون الثاني 2019)، أن صعوبة اختيار بديل لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ستؤزم الأوضاع في البلاد وتؤخر تشكيل الحكومة الجديدة فيما علق على تغريدة زعيم التيار الصدري الاخيرة ا

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