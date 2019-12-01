“بالصور”.. ساحات التظاهر في واسط تكتسي باللون الاسود

2019/12/01 | 11:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ارتدى المئات من المتظاهرين في ساحات التظاهر بمحافظة واسط ،اليوم الاحد، اللون الاسود حدادا على شهداء الثورة.

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