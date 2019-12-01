السلطات الأمريكية تعلن مقتل تسعة أشخاص بولاية داكوتا

2019/12/01 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأمريكية مقتل تسعة أشخاص، إثر تحطم طائرة بولاية داكوتا الجنوبية.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية قال بيتر كنودسون من اللجنة الوطنية لسلامة النقل إن

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