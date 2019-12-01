كل مايجري هو لتحديد هوية العراق

2019/12/01 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي

سعت الولايات المتحدة الامريكية جاهدة لتعريض العراق لعقيدة الصدمة التي نظرت لها الباحثة الكندية ناعومي كلاين وذلك من اجل محو ذاكرته الحضارية والقيمية تمهيدا

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