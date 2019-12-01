2019/12/01 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..الموصل تؤدي صلاة الغائب لشهداء التظاهرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 11:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..الموصل تؤدي صلاة الغائب لشهداء التظاهرات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..الموصل تؤدي صلاة الغائب لشهداء التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).