طبيب المنتخب الوطني: سعد ناطق سيكون جاهزاً لمباراة نصف النهائي

2019/12/01 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد طبيب منتخبنا الوطني قاسم الجنابي، أن اللاعب سعد ناطق مستمر مع أسود الرافدين، نافيًا أنباء مغادرته بسبب الإصابة.

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