2019/12/01 | 11:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يقوم وفد حكومة اقليم كوردستان بزيارة العاصمة بغداد، اليوم الاحد، لمناقشة اعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 مع الحكومة الاتحادية.

ومن المقرر أن يبدأ الوفد عصر اليوم الاحد، اجتماعاته مع المسؤولين في بغداد لمناقشة اعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020.

وكان وفد حكومة اقليم كوردستان عقد اجتماعين مع الحكومة الاتحادية، حيث ذكرت مصادر مقربة ان نتائح الحوار كانت جيدة وحصل تقارب بينهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد كوردستاني في بغداد لحسم عدة ملفات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد كوردستاني في بغداد لحسم عدة ملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).