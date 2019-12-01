“بالوثيقة”.. امر قبض ومنع سفر بحق جميل الشمري

2019/12/01 | 11:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار ،اليوم الاحد، مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن […]

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