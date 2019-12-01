عشائر ذي قار تنتشر بأغلب الطرق الرئيسة لتأمينها من دخول مندسين

2019/12/01 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشرت عشائر محافظة ذي قار في أغلب الطرق الرئيسة الرابطة بين المحافظة والمحافظات المجاورة لتأمينها من دخول اي جماعات مندسة.

وفرضت العشائر سيطرتها على مداخل المحافظة بعد توارد الأنباء عن نية مجموعات وصفوها بالمنحرفة الدخول إلى المدينة تعمل على زرع الفتنة بين أبناء المحافظة، فيما طالبت القوات الأمنية بإغلاق منافذ ذي قار.

وقامت عشائر البدور غرب ذي قار بمنع قوة مسلحة قادمة عن طريق بغداد – ناصرية من دخول المحافظة.

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