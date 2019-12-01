“بالصور”.. صلاة موحدة في الانبار ترحماً على شهداء التظاهرات

2019/12/01 | 11:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق نظم المئات من طلبة جامعة الانبار ،اليوم الاحد، صلاة موحدة على روح الموتى، وشهداء التظاهرات في المحافظات الجنوبية.

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