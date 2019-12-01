اليونان تدين تصريحات أردوغان بشأن إطلاق مشروع (السيل التركي)

2019/12/01 | 11:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:دانت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الاحد، تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال إطلاقه مشروع خط نقل الغاز "السيل التركي".

واعتبرت الوزارة أردوغان "المنتهك الرئيس للقانون الدولي في المنطقة".وتأتي هذه التصريحات ردا على تأكيد أردوغان، أمس السبت، أن أنقرة تتصرف وفقا للقانون الدولي، ولا شيء يثنيها عن مواصلة التنقيب عن الغاز بشرقي المتوسط.كذلك دافع أردوغان عن مذكرتي التفاهم، التي وقعتهما أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية (مقرها طرابلس) حول التعاون الأمني والعسكري بينهما، وكذلك السيادة على المناطق البحرية، مشيرا إلى أن هاتين الاتفاقيتين بجميع بنودهما ستدخلان حيز التنفيذ قريبا.

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