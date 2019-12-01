2019/12/01 | 11:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة واعتقال داعشي في نينوى.

وذكر بيان للوزارة تلقته، "الغد برس" ان "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تضبط معمل لتصنيع العبوات المتفجرة تابع لعصابات داعش الارهابي في محافظة نينوى تحتوي علي مواد ومعدات وختومات تابعة للدواعش".

وأضاف ان "في الوقت ذاته القت القوة القبض على عنصر من عناصر داعش الارهابي كان موجود داخل المعمل".

وأوضح ان "قد اتخذت الاجراءات القانونية بحقة من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى".

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