محمد هنيدي يكشف تفاصيل عمليته الجراحية

2019/12/01 | 11:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس: كشف الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي، تفاصيل العملية الجراحية التي أجراها قبل 10 أيام، موضحًا أنه ذهب لإجراء بعض الفحوصات في منطقة "اللثة" فأكد له الطبيب أن هناك تآكلًا في عظم الفك، ولا بدَّ من زرع عظام.

وكشف هنيدي، التفاصيل في تصريحات تلفزيونية، قائلًا إنه كان هناك أماكن فارغة ليس بها عظام وتم التدخل الجراحي، موضحًا أن الأمر أخذ وقته في الفحوصات وأعطاه الطبيب "البينج" في الفكين لإجراء الجراحة.وشددّ محمد هنيدي على أنه أصبح حاليًّا بخير، وبدأ في فكْ "السلكْ" وسيستغرق شفاؤه من الجراحة 10 أيام مقبلة، نافيًا ما تردد أنه قام بالجراحة في ألمانيا، مؤكدًا أنه أجراها في مصر على يد أطباء مصريين ولم يذهب خارج البلاد.وداعب محمد هنيدي جمهوره قائلًا: "إن شاء الله 10 أيام وهشد لحمة وأبقى زي الفل دلوقتي بشد بطاطس مهروسة".وكان محمد هنيدي، خضع لعملية جراحية في الفك، استغرقت 5 ساعات، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قبل دخوله غرفة العمليات معلقًا عليها: "الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة الحمد لله قمنا بالسلامة".ويستعد محمد هنيدي لاستئناف تصوير فيلمه السينمائي الجديد "كينغ سايز"، خاصًة أنه تعطل بسبب مشاركته في "موسم الرياض" بعرضه المسرحي "3 أيام في الساحل"، للمخرج مجدي الهواري، والذي يشارك فيه عدد من النجوم، بينهم مها أبو عوف وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى.

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