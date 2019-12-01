2019/12/01 | 11:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاحد، القاء القبض على 10 متهمين مطلوبين للقضاء بقضايا مختلفة.

وذكر بيان للقيادة تلقته، "الغد برس"، ان "الدوريات والمفارز التابعة إلى مراكز شرطة النهضة الديوانية و الجمهوري والوحدة ألقت القبض على ١٠ متهمين بقضايا مختلفة تتعلق بالتشاجر والتهديد وصك بدون رصيد".

واوضح ان "جاء ذلك خلال حملة قامت بها مفارزها للبحث عن المطلوبين، وتنفيذ مذكرات القبض الصادرة من القضاء"، مبينة ان "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية تعتقل ١٠ مطلوبين بتهم جنائية مختلفة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية تعتقل ١٠ مطلوبين بتهم جنائية مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).