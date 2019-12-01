متظاهرون يغلقون مستودعاً نفطياً بالبصرة والاف الطلبة يعلنون اضراباً

2019/12/01 | 11:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بقيام متظاهرين بغلق مستودع نفطي جنوبي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز ان محتجين قاموا باغلاق مستودع الفاو النفطي الواقع في قضاء الفاو جنوبي البصرة.

من جانب آخر، بدأ الالاف من طلبة جامعة تكريت الإضراب عن الدوام، تضامناً مع ضحايا الناصرية والنجف.

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