الجنس قبل الدين في «دولة الخلافة».. شهاداتٌ تكشف أسراراً لأولِ مرة

2019/12/01 | 11:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالإضافة إلى السماح بالاستعباد الجنسي واغتصاب “الكافرات” واعداً مقاتليه بـ “جنة جنسية” على الأرض، ناهيك عن اثنتين وسبعين حورية عذراء في الجنة إذا ما نفّذوا تفجيراً انتحارياً، فإن داعش كان […]

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