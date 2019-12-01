“اخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيعة”.. سامراء تلتحق بركب التظاهرات بتظاهرة شبابية: شاهد الفديو

2019/12/01 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين: يس عراق تظاهر المئات غالبيتهم من الشباب في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين ،اليوم الاحد، دعماً للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب.وردد المتظاهرون هتافات تنبذ الطائفية وتدعو الى الاصلاح.

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