القوات الأمنية تدخل ساحة الحبوبي وسط الناصرية بصور الشهداء 'صور'

2019/12/01 | 11:56 - المصدر: السومرية نيوز

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دخلت القوات الأمنية، اليوم الأحد، ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، التي تشهد اعتصامات منذ أكثر من شهر، حاملين صوراً لشهداء سقطوا في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وحصلت السومرية نيوز، على صور لعناصر القوات الأمنية وهم يدخلون ساحة الحبوبي، رافعين أعلام العراق وصور شهداء المحافظة.

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