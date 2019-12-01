2019/12/01 | 11:57 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة والمتظاهرون يوفرون حماية التظاهرات لساحة الحبوبي في الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 11:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة والمتظاهرون يوفرون حماية التظاهرات لساحة الحبوبي في الناصرية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة والمتظاهرون يوفرون حماية التظاهرات لساحة الحبوبي في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).