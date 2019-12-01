تضمنت حجز أمواله.. القضاء العراقي يصدر مذكرة باعتقال الفريق جميل الشمري

2019/12/01 | 12:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض ومنع من السفر بحق رئيس خلية الأزمة السابق في ذي قار الفريق جميل الشمري، على خلفية اتهامات له بالمسؤولية عن مقتل المتظاهرين في الناصرية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تسلمت الحرة نسخة منه إن "الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".

وشهدت الناصرية مقتل نحو 40 متظاهرا خلال الأيام الماضية بسبب القمع الشديد الذي انتهجته قوات الأمن في ما وصف بـ"المجزرة".

وأفاد مصدر قضائي بأن مذكرة الاعتقال تضمنت أيضا حجز أموال الشمري المنقولة وغير المنقولة.

وقد تزامن ذلك مع أنباء عن إضرام متظاهرين غاضبين في الديوانية النار في منزل الشمري.

وكان محافظ ذي قار العراقية، عادل الدخيلي قد طالب بإبعاد الفريق جميل الشمري من خلية الأزمة لإخلاله بأمن المحافظة.

كما دعا إلى "تشكيل لجنة تحقيقية ومعاقبة كل من تسبب بسقوط دماء أبناء المحافظة".، قبيل ان يقدم استقالته الخميس من منصبه احتجاجا على سقوط عشرات القتلى في الاحتجاجات بمدينة الناصرية.

السلطات تنفي قطع الطرق في البصرة

ونفت السلطات العراقية الأحد قطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في البصرة ردا على أنباء تفيد بأن متظاهرين في المدينة يقطعون الطريق المؤدي إلى حقلي غرب القرنة والفاو النفطيين.

وأعادت القوات الامنية فتح الجسر المعلق الرابط بين مركز البصرة وقضاء شط العرب بعد قطعه من قبل المحتجين بالإطارات المحترقة، حسب مصادر تحدثت عن انتشار أمني كثيف في الشوارع الرئيسة بالبصرة.

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