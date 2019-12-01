والد محمد صلاح يشتري أول نادٍ لعب فيه ابنه بمصر

2019/12/01 | 12:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اشترى صلاح حامد محروس غالي، والد محمد صلاح اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي نادياً رياضياً لعب ابنه بين صفوفه في مصر.

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