صحيفة: بيريز طالب مورينيو برفض توتنهام بسبب زيدان.. والبرتغالي رفض

2019/12/01 | 12:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل توقيع، جوزيه مورينيو، على عقوده الرسمية لتدريب توتنهام خلفًا للمدير الفني السابق، ماوريسيو بوتشيتينو.

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