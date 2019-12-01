عالم أوسع بجرأة أكبر .. أكس تريل متوفرة الآن بالتقسيط

2019/12/01 | 12:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أنوار بابل الوكيل الحصري لسيارات نيسان في العراق عن"استمرارها بيع السيارات بنظامي النقد والأقساط".

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