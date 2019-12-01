النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية والايرادات المتحققة للشهر الماضي

2019/12/01 | 12:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، الاحد، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" .

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