اكتتاب أرامكو.. غاب الأجانب وحضر السعوديون

2019/12/01 | 12:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية يجري بأكمله تقريبا بأموال محلية.وتوضح أحدث البيانات المتاحة الحد الذي وصلت إليه المملكة في تقليص طموحاتها لهذه العملية التي طال انتظارها.

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